Al 750 handtekeningen voor behoud zomerbar 11 mei 2018

Het team achter BAR4 aan het fort in Mortsel verzamelde al ruim 750 handtekeningen voor het behoud van de populaire zomerbar. BAR4 startte zopas zijn derde jaargang aan de shelter van het fort maar dat is mogelijk de laatste.





In maart deed het stadsbestuur namelijk een oproep naar nieuwe concessiehouders voor de volgende jaren omdat de huidige uitbaters voor het eerst een negatief rapport kregen. BAR4 stelt zich opnieuw kandidaat voor de volgende concessie. In juni beslist een jury wie de nieuwe uitbaters worden.





Steun gevraagd

"We vragen met deze petitie de steun van onze trouwe fans", klinkt het bij BAR4. "Onze zomerbar is voor een divers en breed publiek een echte thuis geworden en de tienduizenden bezoekers zullen dat ongetwijfeld beamen. Het spreekt voor zich dat wij er graag nog enkele jaren willen bijnemen."





De organisatie maant iedereen aan om de petitie te tekenen op www.petities24.com/bar4moetblijven. "Laat jullie horen", klinkt het. "Het verhaal van BAR4 mag na de zomer niet eindigen." (BSB)