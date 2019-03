7 sportruimtes te ontdekken in grootste fitnessclub van Vlaanderen Fanatics Sportsclub opent maandagochtend de deuren voor het grote publiek Sander Bral

03 maart 2019

18u14 0 Mortsel Een gigantische nieuwbouw met drieduizend vierkante meter sportruimte. Dat is de vernieuwde Fanatics Sportsclub in de Mortselse Drabstraat. Fanatics Sports is daarmee vanaf nu de grootste fitnessclub van het gewest. Burgemeester Broeckx (N-VA) kwam de symbolische lintjes zondag doorknippen.

Burgemeester Erik Broeckx (N-VA) moest zondagnamiddag meerdere lintjes doorknippen om de verschillende ruimtes van Fanatics Sportsclub officieel te openen. Met drieduizend vierkante meter sportruimte is de vernieuwde club meteen het grootste fitnesscomplex van Vlaanderen. Architect Luc Van Campen en zaakvoerder Frans De Vos ontwierpen in 1993 al de originele sportclub en nu legden ze opnieuw de handen in elkaar voor de uitbreiding vanaf de bestaande sportclub tot aan het filiaal van supermarktketen Colruyt.

“Op twaalf maanden werd een volledig nieuwe, hypermoderne fitnessinfrastructuur gebouwd, geheel volgens de normen van passief bouwen”, klinkt het bij zaakvoerder Frans De Vos. “Er is vloer- en dakisolatie, we lieten zonnepanelen leggen, we gebruiken energiezuinige ledverlichting en dito klimaatregelingen met gesofisticeerde besturingssystemen. Met dezelfde architect als 26 jaar geleden hebben we opnieuw een prachtig en weldoordacht concept verwezenlijkt.”

In Fanatics Sportsclub kunnen bezoekers reizen doorheen zeven verschillende locaties of ‘high end zones’. De grootste daarvan is de ‘sky-zone’ waarin 760 vierkante meter cardiotoestellen staan te pronken. Vanaf de eerste verdieping heb je een overzicht op de volledige site door de gigantische glaspartijen. In de ‘road zone’ daarnaast vind je - heel toepasselijk - zestig spinningbikes. Vanuit beide zones hebben bezoekers via schuifdeuren toegang tot het lange balkon.

“Op het gelijkvloers ligt de prachtige ‘lounge’, er is ook een kantoor, een rustige ruimte voor medewerkers, een praktijkruimte, een vergaderzaal en moderne sanitaire voorzieningen. In Fanatics Sportsclub wordt er enkel gesport, wellnesstoestanden zal je bij ons niet vinden”, benadrukt Frans.

Vlak aan de ingang komt er buiten een zomerterras. In het bijgebouw bevinden zich de overige vier zones om doorheen te reizen. ‘Studio Ocean’ lijkt op een boot waar rustige groepslessen gegeven worden om tot rust te komen zoals yoga en pilates. “In ‘Studio Railway’, genoemd naar de treinen die iets verderop passeren, gaat het er iets heviger aan toe”, gaat Frans verder. “Daar is er ruimte voor zumba-sessies of body pump.

Zone ‘Mountain’ ligt in de tussenverdieping en vormt de trainingsruimte met bokszakken, kabels en allerhande losse attributen om je lichaam uit te bouwen. De reis eindigt in ‘Jungle’, 460 vierkante meter sportvloer uitgerust met ‘hammer strenght’-materiaal, gewichtstoestellen van de gerenommeerde Amerikaanse verdeler Life Fitness. “Het neusje van de zalm”, besluit Frans.

Fanatics Sportsclub opent de deuren voor het grote publiek op maandag vanaf 9u00. Van maandag tot en met vrijdag is de club open van 9u00 tot 22u30. In het weekend sluit de zaak om 17u00.