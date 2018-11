2400 nieuwe bomen en struiken aan Koeisteerthofdreef Sander Bral

14 november 2018

13u15 0 Mortsel Op de weide aan de Koeisteerthofdreef gaan het stadsbestuur van Mortsel en bosgroep Antwerpen Zuid een nieuw bos planten. De vorige bomen daar sneuvelden door verschillende stormen. Ook wordt er een generatieboom aangeplant voor alle kindjes die dit jaar geboren werden.

Bij recente stormen en rukwinden vielen de bomen op de weide aan de Koeisteerthofdreef één voor één om. De weinige Canadese populieren die nog overeind bleven, waren rijp voor de kap. Zaterdag worden 2400 nieuwe jonge inheemse bomen en struiken in de grond gestoken. Vrijdag zullen de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de Sint-Jozefschool en De Tandem een eerste deel aanplanten. Zaterdag steken burgemeester Erik Broeckx (N-VA) en provinciaal gedeputeerde voor natuur en leefmilieu, Rik Röttger (sp.a), de handen uit de mouwen. Ouders van kinderen die in 2018 geboren werden, worden ook uitgenodigd om mee te komen planten. De komende jaren wordt er elk jaar een nieuwe grote generatieboom gezet ter ere van de kinderen die in dat jaar geboren werden.

Bosgroep Antwerpen Zuid staat in voor de heraanplanting en kiest enkel voor inheemse bomen en planten. Het gaat onder andere om de zwarte els, zomereik, zoete kers, haagbeuk, veldesdoorn, vlier en sleedoorn. De struiken en bomen worden in groepjes van tien tot 25 geplant, zodat wanneer de bomen groot zijn een mooi gevarieerd bos ontstaat. Dat bevordert de biodiversiteit en is belangrijk om een sterk en klimaatrobuust bos te verkrijgen. In het bos komt ook een nieuw wandelpad.

Afspraak zaterdag om 14u00 voor het planten van de generatieboom met de burgemeester en gedeputeerde voor natuur en leefmilieu.