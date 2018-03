"Weer geen plaats voor autistische dochter" VADER LUIDT VOOR TWEEDE KEER IN VIER JAAR DE ALARMBEL DAVID ACKE

21 maart 2018

02u46 0 Mortsel Dirk Vervoort uit Mortsel trekt opnieuw aan de alarmbel. Zijn zwaar autistische dochter Shauni (22) studeert straks af, maar weet nog niet waar ze nadien heen moet. Door een wetswijziging zijn ouders immers afhankelijk van derden voor een plek in een speciale instelling. De man dreigt nu te kamperen voor het kabinet van minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Dirk Vervoort (55) uit Mortsel is stilaan ten einde raad. Nog eens. Enkele jaren geleden kwam de man al in het nieuws omdat hij geen opvang vond voor zijn zwaar autistische dochter Shauni. Vandaag ziet hij zich genoodzaakt nog maar eens die bel te luiden. Zijn dochter zal eind dit jaar afstuderen aan de school Zonnebos in 's-Gravenwezel en zal het gespecialiseerde internaat moeten verlaten. Waar Shauni daarna terecht moet, is nog onduidelijk. Shauni permanent in huis halen, ziet Dirk niet zitten. "Mijn dochter heeft professionele hulp nodig. Alleen kan ik dat niet. Vijf jaar geleden heb ik alle nodige documenten in orde gebracht zodat ze naar een instelling kon gaan, maar door een wetswijziging vorig jaar sta ik weer bij af. Heel frustrerend", vertelt Dirk.





Vijf jaar geleden ontving Dirk een aangetekende brief waarin stond dat zijn dochter na haar afstuderen in een instelling zou terechtkunnen en dat hij kon rekenen op 54.000 euro steun per jaar. Shauni werd gecategoriseerd als prioriteit nummer één, de hoogste prioriteit voor het verkrijgen van een plaats. "Vroeger konden ouders zelf naar een instelling stappen als er een bed vrij was. Met het geld zou ik alle kosten kunnen financieren, maar dat is op 1 januari 2017 veranderd waardoor we afhankelijk zijn van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap voor het verkrijgen van een plaats", legt vader Dirk uit.





Rugzak

Hoewel alles in orde is, moet Dirk wachten tot Shauni haar rugzak wordt vrijgegeven. Pas dan kan er gezocht worden naar een instelling voor haar. "Tot op heden is die rugzak nog steeds niet vrijgegeven en juni komt steeds dichterbij. Als dat niet gebeurd is tegen juni, is Shauni dakloos als ik haar niet in huis neem. Natuurlijk doe ik dat als vader, maar dat is eigenlijk onhoudbaar. Shauni vraagt 24 uur op 24 aandacht en dat kan ik haar niet geven." Ook in het verhaal van noodopvang gelooft Dirk niet meer. "In al die jaren heb ik alles al gezien. Noodopvang is geen oplossing."





Kamperen

Dirk is zo radeloos dat hij van plan is om na de paasvakantie voor het kabinet van minister van Welzijn en Gezondheidszorg Jo Vandeurzen (CD&V) te kamperen. "Ik heb de minister al een brief geschreven met de vraag of hij mij een half uurtje wil aanhoren. Ik begrijp dat onze ministers veel werk hebben, maar ik hoopte toch op een antwoord."





Dirk kreeg te horen dat zijn verzoek wordt onderzocht "maar dat is ondertussen vier maanden geleden. Ondertussen komt juni akelig dichtbij", aldus de vader. Daarom zal Dirk op een onaangekondigd tijdstip na de paasvakantie kamperen voor het kabinet tot de minister een half uurtje tijd heeft voor hem.