"Wat je graag doet, gaat vanzelf" GTI EN 'MARCSKE' ZETTEN SCHILDERKUNST IN DE VERF SANDER BRAL

16 maart 2018

02u52 0 Mortsel Het GTI van Mortsel nam gisteren deel aan de actiedag 'SOS Schilder op School'. De zesdejaars namen de kinderen van de naburige lagere school bij de hand en leerden hen samen met Herman 'Marcske' Verbruggen, peter van het concept, de stiel van het schilderen.

Zes zesdejaars schilderwerk en decoratie van het GTI Mortsel gingen gisteren een hele dag aan de slag met 32 leerlingen van de naburige lagere school Jenaplanschool Lieven Gevaert. "Met deze actiedag willen we de kinderen warm maken voor de schilderij, want er zijn echt te weinig goedgeschoolde schilders in Vlaanderen", benadrukt Tina De Smaele van Bouwunie Schilders-Decorateurs. "In samenwerking met IVP Coatings en Constructiv gaan we langs bij 26 Vlaamse technische scholen. Elk van hen doet een eigen project waarbij lagere schoolkinderen actief mogen meewerken. Over heel Vlaanderen doen er zo'n duizend schoolkinderen mee aan de actie SOS Schilder op School."





"Er heerst jammer genoeg een negatieve perceptie over de schilderkunst en andere stielen omdat het 'maar' beroepsonderwijs is", vult Jos Mispelters aan, technisch adviseur coördinator van het GTI. "Dat willen we eruit want Vlaanderen is wanhopig op zoek naar goeie vakmensen. Het is goed dat we met deze actie ook jonge kinderen al warm kunnen maken om een stiel te leren. Het grootste probleem ligt nog steeds bij de ouders. Die willen hun kinderen koste wat het kost het ASO-onderwijs insturen met het idee dat ze altijd kunnen zakken als dat niet lukt. Velen van onze studenten, die misschien al vanaf het eerste jaar een vak willen leren, komen pas in het vierde of vijfde jaar aansluiten en hebben dan al een enorme achterstand. Dat is jammer."





Wie wel al vanaf jaar één met passie schildert en decoreert aan het GTI is zesdejaar Jordy uit Lier. "Eind dit jaar krijg ik mijn getuigschrift als schilder en decorateur maar ik ga ook mijn zevende jaar doen zodat ik een diploma op zak heb", zegt Jordy. "Ik doe nu stage bij een zelfstandige schilder. Na mijn opleiding wil ik nog enkele jaren ervaring opdoen om op een dag zelf een bedrijfje op te starten. Mijn eigen camionnetje met mijn naam op", lacht Jordy.





FC De Kampioenen

Vakman Koen Oyen van OyenDeco uit Duffel kwam de scholieren van het GTI wat tips bijbrengen, die op hun beurt de lagere schoolkinderen onder hun vleugels namen. Ze werkten allemaal aan het jaarthema FC De Kampioenen met als peters van het project regisseur Jan Verheyen en acteur Herman 'Marcske' Verbruggen. "Ik voel mij verbonden met deze scholieren", roept Herman uit terwijl hij de versgewassen schilderstenues van de kinderen bekladt met handtekeningen. "Acteren is zoals schilderen, we doen het allemaal om mensen blij te maken of iets bij te brengen. Een stiel is belangrijk want dat is werk dat je graag doet. En wat je graag doet, gaat vanzelf."





De GTI-schilders maakten een groot FC De Kampioenen-bord. De lagere schoolkinderen leerden hun eigen naam op kleine plakkaatjes schilderen die een plaats krijgen op het grote bord. Het resultaat wordt gepresenteerd op het GTI.