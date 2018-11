‘Vervelend’ nieuw verkeerslicht langer op groen na klachten bewoners Sander Bral

27 november 2018

18u04 0 Mortsel Het nieuwe verkeerslicht aan de Jozef Hermanslei om de Antwerpsestraat op te rijden is opnieuw ingesteld. Na de ingebruikname vorige week kloegen Mortselaars dat het niet lang genoeg op groen bleef staan. Intussen is het probleem opgelost door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Mortselaars zwoegen al een kleine week over de nieuwe verkeerslichten op het kruispunt van de Jozef Hermanslei en de Antwerpsestraat. De nieuwe verkeerslichten werden daar vorige week woensdag geplaatst om conflicten met voorbijrijdende trams en bussen tegen te gaan. Na de ingebruikname bleek dat het groene licht maar enkele seconden bleef staan. Per groen licht konden er maar twee tot drie wagens passeren met nog meer files in het centrum van Mortsel tot gevolg. Voetgangers hadden dan weer de tijd niet om de straat in één keer over te steken.

“Wij hebben het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, dat het kruispunt beheert, op de hoogte gebracht en intussen zou het probleem van de baan moeten zijn”, benadrukt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). “Het groene licht blijft langer aanhouden waardoor er terug een betere doorstroming mogelijk is.”

Gemeenteraadslid Mark Schampaert van oppositiepartij Vlaams Belang liet voor de gemeenteraad van dinsdagavond nog een ander verkeerslicht op de agenda plaatsen. “De werken aan de Fortstraat zijn intussen gestart maar de groene pijl om vanaf de Krijgsbaan de Fortstraat in te rijden, functioneert nog steeds”, hekelt Schampaert. “Een volledig nutteloos verkeerslicht dat het verkeer nog meer ophoudt.”

“Wij waren zelf al op de hoogte van die vreemde situatie en zijn ook daarmee al naar Wegen en Verkeer gestapt”, reageert Broeckx. “Tijdens de werken aan de Fortstraat is het de bedoeling om de verkeerslichten permanent oranje te laten knipperen gezien er toch geen wagens meer in en uit de Fortstraat kunnen rijden. Daarvoor moet er eerst een verkeerslichtenplan opgesteld worden met het Agentschap waarmee we nu bezig zijn. Een bijkomend probleem is dat voetgangers daardoor geen groen licht meer krijgen om de straat over te steken. Die zullen we vijftig meter moeten omleiden richting Heirbaan om daar veilig te kunnen oversteken.”