‘Vaccinaties’ tegen dementie uitgedeeld op woensdagmarkt Sander Bral

14 november 2018

12u30 0 Mortsel Een vaccinatie tegen dementie bestaat vandaag helaas niet. Met de preventiecampagne SaniMemorix deelde het stadsbestuur ‘vaccins’ uit tegen dementie op de woensdagmarkt. In de vaccinatiedoosjes vonden geïnteresseerden tips om dementie tegen te gaan.

Naast leeftijd blijkt een ongezonde levensstijl een grote impact te hebben op de kans op dementie. Daarom sloegen het stadsbestuur Mortsel, woonzorgcentrum Meerminnehof, woonzorgcentrum Rubens, GZA Sint-Jozef en het Expertisecentrum dementie Orion de handen in elkaar voor een preventieactie op de wekelijkse woensdagmarkt op het Stadsplein. “De actie SaniMemorix leert de Mortselaar dat er een sterke relatie is tussen cardiovasculaire gezondheid en cognitieve gezondheid. Wat goed is voor het hart is goed voor het brein”, klinkt het bij de organisatie. “Wie lang cognitief en sociaal actief blijft, loopt minder risico op dementie. Een gezond leven is samengevat het beste ‘vaccin’ tegen dementie.”

Bezoekers van de markt vonden zulke tips in hun gratis vaccinatiedoosje. Geïnteresseerden konden hun vragen stellen aan de aanwezige dementiespecialisten. Deze actie stond in het teken van de werkgroep ‘Omdat dementie te belangrijk is om zomaar te vergeten’ van het stadsbestuur die zich maandelijks inzet tegen dementie.