"Te oud om ons te verkleden voor carnaval, wij komen voor de ambiance" 10 maart 2018

02u40 0 Mortsel De Mortselse senioren werden gisteren bij de start van het driedaagse carnaval in de bloemetjes gezet in Hangar 68 aan Fort 4.

"Onze carnavalvereniging bestaat al 24 jaar", vertelt Kevin van Asch, voorzitter van Karnaval Mortsel of kortweg Karnamor. "Met de seniorennamiddag zijn we ook al tien jaar bezig waardoor het intussen een heel populair event geworden is. In een mum van tijd waren al onze 340 inschrijvingen volzet." De oudjes, die voornamelijk met bussen van woonzorgcentra kwamen, werden getrakteerd op optredens van onder andere charmezanger Rudy Jones en Frieda Rock. Ze kregen ook allemaal een gratis koffie en koffiekoek aangeboden. "Wij zijn intussen te oud geworden om écht deel te nemen aan het carnavalsfeest, dus we hebben ons niet verkleed", lacht de 73-jarige Maria. "Wij komen vooral voor de ambiance en zijn blij dat we eens met z'n allen wegkunnen uit het ontmoetingscentrum."





's Avonds werd de nieuwe prins van de jeugd voorgesteld die zondag op het kinderbal grote sier zal maken. Maar de absolute blikvanger van het weekend is de stoet van deze namiddag. "We hebben al tien jaar geen regen meer gehad tijdens de praalwagenstoet", besluit Kevin. "Laten we hopen dat we er het magische getal elf van kunnen maken!" (BSB)