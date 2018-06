"Parkeerproblemen én meer wateroverlast" KLACHTEN OVER HINDER DOOR AFWATERINGSWERKEN MINERVAWIJK SANDER BRAL

28 juni 2018

02u40 0 Mortsel Buurtbewoners van de Minervawijk in Mortsel klagen over hinder door de wegenwerken. "Onze kelders lopen nog sneller onder dan voordien", klinkt het. Ook zijn er parkeerproblemen.

De werken liepen bovendien al meer dan een half jaar vertraging op.





De Minervastraat, Beekstraat en Volhardingsstraat werden al vaak geteisterd door overstromingen. Daar moeten de wegenwerken een einde aan maken. Op de grens tussen Morstel en Edegem komt een bufferkoker op de site van Agfa-Gevaert en het overtollige regenwater moet na de werken richting Kleine Struisbeek vloeien.





Bij aanvang van de werken communiceerden bouwheer Rio-Link en de gemeentebesturen van Mortsel en Edegem dat de werken klaar zouden zijn tegen februari 2018. "Maar de zomer is ondertussen gestart en de straten liggen hier nog altijd open", sakkert Emiel Schoeters (78), die al zeventig jaar in de Minervawijk woont. "De afwatering is nu trouwens nog slechter is dan voordien. Waar er ooit een wolkbreuk nodig was om mijn kelder te doen vollopen, gebeurt dat nu al bij lichte regen. In april hadden we allemaal water in de kelder, zelfs mensen die daar vroeger nooit last van hadden. Toen we naar het noodnummer van de aannemer belden, kregen we geen gehoor. Achteraf bleek dan dat in beide gevallen de pompen niet waren aangesloten of dat ze stuk waren." Tijdens de aanhoudende werken klaagt de buurt ook over parkeerproblemen.





Niet blij met keuze

"Wie haalt het in zijn hoofd om deze aannemer in dienst te nemen?", vloekt oppositieraadslid Mark Schampaert (Vlaams Belang). "Gezien de bedenkelijke reputatie van de aannemer was het bestuur misschien beter in zee gegaan met de tweede goedkoopste partij?" Burgemeester Erik Broeckx (N-VA) antwoordde dat de bouwheer Rio-Link aannemer Janssens koos. "Wij zijn ook niet blij met die keuze, maar we kunnen er juridisch niet onder uit."





Verder liet hij ook weten dat de aannemer extra tijd kreeg wegens onvoorziene hindernissen met verouderde nutsvoorzieningen. De aannemer botste namelijk op een rioolbuis in de Beekstraat die vernieuwd moet worden. "Maar voor de dagen vertraging wordt hij beboet. Tegen oktober zouden de werken eindelijk klaar moeten zijn."





"Geen bericht gehad"

"Wij hebben geen weet van boetes", reageert Patrick Stevens, de werfleider van L. Janssens nv. "Wel hebben wij een termijnsverlenging ingediend, waar maar enkele dagen van zijn goedgekeurd. De vertraging kwam door onvoorziene omstandigheden, dus wij gaan verder onderhandelen voor een verdere verlenging. Het is niet de aannemers schuld dat de rioolbuis in de Beekstraat in zo'n slechte staat is. Verder moeten er nog andere nutsleidingen worden aangepast, putten bijgezet en asverschuivingen gemaakt. Dat brengt allemaal vertraging met zich mee die niet was opgenomen in de plannen. Het noodnummer is rechtstreeks verbonden met mijn telefoon en ik heb er nog nooit één gemist. Het is dus onmogelijk dat buurtbewoners mij niet konden bereiken. Ook wanneer pompen niet werken, krijg ik een automatisch bericht. Maar in april heb ik er geen ontvangen. Die kelders zijn om een andere reden ondergelopen. Wij hebben zelf ook nooit problemen gehad met water op die werf."





Aannemingsbedrijf Janssens kwam onlangs nog in de media door vertragingen, pv's en een rechtszaak rond de werf in de Meerlenhoflaan in Hoboken. Ook in de gemeenten Willebroek, Schelle en Wijnegem waren er al eerder problemen met de aannemer uit Rumst.