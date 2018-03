"Mensen vergeven veel als je eerlijk bent" VTM-woordvoerder geeft in boek blik achter de schermen BEN CONAERTS

24 maart 2018

02u34 0 Mortsel Haar naam doet misschien geen belletje rinkelen, maar Sara Vercauteren (39) mag zich wel dé stem van VTM noemen. De Mortselse is er al acht jaar aan de slag als woordvoerder. Als er in de Medialaan een crisis uitbreekt, is het háár nummer dat op 'speed dial' staat. Nu heeft ze een boek geschreven, waarin ze sappige anekdotes uit haar carrière afwisselt met praktische tips rond woordvoering. "Als je oprecht bent, zijn mensen bereid je veel te vergeven."

Meestal blijft ze in de schaduw en laat ze anderen schitteren. Dat is ook haar job, zegt ze. Maar nu treedt Sara Vercauteren, al sinds 2010 woordvoerder van Medialaan, zelf op de voorgrond. 'Geen commentaar' heet haar boek, ook al zijn de tijden dat je als woordvoerder de deuren dichthield wel voorgoed voorbij.





Wat was de aanleiding voor dit boek?

"Ik geef ook les aan studenten Woordvoering en ik merkte dat er weinig boeken bestaan over woordvoering en perscommunicatie. Misschien komt dat uit tijdsgebrek. Woordvoerders zijn zelf vaak zeven dagen op zeven bezig met hun werk. Dan schiet er maar weinig tijd meer over om nog een boek te schrijven. Maar ik had tussen drie en vier uur 's nachts gelukkig nog vrije uurtjes gevonden (lacht)."





Is het boek dan in de eerste plaats bedoeld voor studenten?

"Nee, voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe nieuws wordt gemaakt. Hoe de relatie tussen woordvoerders en journalisten in de praktijk werkt. Veel mensen denken dat we met geslepen messen tegenover elkaar staan, maar dat is niet zo. We hebben elkaar nodig."





Een van de recentste uitdagingen voor jou was de outing van journalist Bo Van Spilbeeck als transgender. Hoe pak je zoiets aan?

"We hadden vooraf goed nagedacht over hoe we Bo er ongeschonden konden laten uitkomen. Uiteindelijk hebben we beslist om in twee fases te communiceren. Eerst met de persoonlijke brief van Boudewijn, waardoor de mensen al wat tijd kregen om het verhaal te verwerken. Daarna met de eerste werkdag van Bo als vrouw, waarbij we duidelijk toonden dat zij door al haar collega's werd aanvaard."





Had je ingeschat dat het verhaal zo groot zou worden?

"Dat er zelfs Britse en Japanse journalisten Bo wilden interviewen, hadden we niet verwacht. Op zulke momenten moet je Bo beschermen en oppassen voor 'overkill'. Dus hebben we sommige interviews moeten weigeren."





Ik vind het opvallend dat Bo's verhaal zo lang uit de media is kunnen blijven.

"Veel journalisten waren vooraf op de hoogte, maar we hadden met hen een duidelijke afspraak gemaakt: 'We gaan ervoor zorgen dat je een mooi stuk kan maken, maar respecteer wel het tempo van Bo'. Knap dat ze zich aan die afspraak hebben gehouden. De dag nadat we het verhaal brachten in VTM Nieuws, hebben journalisten een apart interview met Bo gekregen."





Crisiscommunicatie is het voorbije jaar een 'hot topic' geworden, zeker in de nasleep van de #metoo-discussie. Een aantal beschuldigden - ik denk bijvoorbeeld aan Kevin Spacey - heeft vooral getoond hoe het níét moet. Hoe moet het volgens jou wel?

"Crisiscommunicatie is heel moeilijk, want elke crisis is anders. Je zit midden in een storm en je moet snel een beslissing nemen. Maar ik denk dat je, als je een fout hebt gemaakt, daar het best eerlijk voor kan uitkomen. Als je jezelf wil verontschuldigen, doe dat dan oprecht."





Bij Medialaan werd je opvolger van Mark Vanlombeek, die eerder deze maand overleed. Wat heeft hij je bijgebracht?

"We hebben maar twee, drie maanden samengewerkt. Maar hij heeft op die korte tijd al zijn kennis en ervaring aan mij proberen door te geven. Een van de eerste dingen die hij deed, was een etentje organiseren voor de woordvoerders van VRT en SBS - de concurrenten zeg maar - om me bij hen te introduceren. Dat heeft me toen verrast, want in de politiek zou zoiets helemaal niet mogelijk zijn. Maar in de media ben je op veel vlakken ook bondgenoten."





Zijn er politici of organisaties die je niet zou kunnen vertegenwoordigen? Zou je bijvoorbeeld de woordvoerder kunnen zijn van N-VA-boegbeeld Bart De Wever?

"Daar kan ik niet op antwoorden, want in mijn huidige functie moet ik me politiek neutraal opstellen. Maar ik heb ooit een jobaanbieding van een bedrijf uit de tabaksindustrie geweigerd uit ethische bezwaren. Ik vind niet dat je als woordvoerder altijd 100 procent akkoord moet gaan met een idee, maar je moet minstens voeling hebben met het project waar je voor werkt."





Tot slot, als je zeven dagen op zeven bereikbaar moet zijn, hoe kom je dan tot rust?

Sinds mijn dochters er zijn, slaag ik er beter in om alles te relativeren. Als ik thuiskom, zijn er twee meisjes die me rond de nek vliegen en die me spontaan verhalen vertellen over hun schooldag. Dat is voor mij het pure geluk.





'Geen commentaar' is uitgegeven bij Pelckmans Pro en kost 29,99 euro.