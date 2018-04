"Maak evaluatieverslag BAR4 publiek" OPPOSITIE EIST KLARE TAAL OVER SLECHT RAPPORT UITBATERS SANDER BRAL

26 april 2018

02u44 0 Mortsel Morgen start aan Fort 4 voor de vierde maal de populaire zomerbar BAR4 en dat is mogelijk de laatste keer. De oppositie vroeg zich afgelopen dinsdag op de gemeenteraad af waarom het bestuur op zoek gaat naar nieuwe concessiehouders en vroeg dat het evaluatieverslag openbaar wordt gemaakt.

Eind maart kwam aan het licht dat het stadsbestuur van Mortsel op zoek ging naar nieuwe concessiehouders voor de shelter aan Fort 4 waar BAR4 al jaren een succesvolle zomerbar houdt. Het bestuur deed dit naar eigen zeggen op advies van vzw Kempens Landschap en ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, die mee investeren in de ontwikkeling van het fort en de site rondom. Op de gemeenteraad van dinsdagavond kwam boven dat de uitbaters van BAR4 voor het eerst een slechte evaluatie kregen van het stadsbestuur.





Stinkende wc's

"Opvallend aan die evaluatie was dat een deel van de argumenten uit gebreken bestond die wij zelf al jaren aankaartten", benadrukt Myra Van Tuel van BAR4. "Het ging onder andere over geurende toiletten, bezoekers die verkeersregels negeerden, te kleine stockageruimte en onenigheid over de uitbating van onze foodcorner die we hadden uitbesteed. Wij vinden niet dat die knelpunten opwegen tegen onze keiharde inspanningen om van onze zomerbar een succes te maken. We vergisten ons blijkbaar en de stad gaf ons een compromis om de uitbating met één jaar te verlengen in plaats van drie, zoals in de concessie-overeenkomst is opgenomen."





"Enorm risico"

Ook Naranjo Decamps van oppositiepartij Mortsel Leeft! vindt dat de evaluatie niet opweegt tegen het succes van de zomerbar. "Het mogelijk verlies van BAR4 is een enorm risico voor Mortsel", waarschuwt Decamps. "De huidige uitbaters hebben ervoor gezorgd dat Mortsel en het fort terug op de kaart staan. Wij willen dat het evaluatieverslag publiek gemaakt wordt zodat iedereen kan zien wat er nu echt aan de hand is. De helft van die jury bestaat niet eens uit Mortselaars", hekelt Decamps. "De sociale impact van de zomerbar is zo groot dat wij vinden dat er meer inspraak moet zijn van de Mortselaar. De jury moet opengetrokken worden naar heel de gemeenteraad."





"We snappen de vraag om de evaluatie van de zomerbar publiekelijk te maken", reageert Koen Dehaen, schepen van Evenementen. "Maar gezien de bescherming van de privacy van de huidige uitbaters kunnen we daar niet op ingaan." Op de gemeenteraad reageerde burgemeester Broeckx al dat het aan het college is om de jury aan te duiden. Ondanks alle commotie gaat BAR4 morgen gewoon van start. "Hopelijk slagen we erin om de nieuwe concessie binnen te halen", zegt organisator Myra. "Het verhaal van BAR4 is nog lang niet verteld en ik denk dat veel mensen het daar mee eens zijn."