"Leden Facebookgroep politiek misbruikt" 22 februari 2018

02u34 0 Mortsel De nieuwe politieke partij Mortsel Leeft! gaf begin deze week haar officieel startschot, met de voorstelling van het programma en de lijst waarmee ze naar de verkiezingen trekt in oktober. De beweging is een samenvloeiing van de onafhankelijke partij mortsel-anders, dat zich twaalf jaar geleden afscheurde van de traditionele partijen, en van de populaire Facebookgroep 'Mortsel Leeft!'. En dat laatste kan bij sommige Mortselaars niet door de beugel.

"Het initiatief van een groep die zich enkel met de positieve verhalen in Mortsel bezig houdt, kan ik enkel aanmoedigen", klinkt het op sociale media.





"Maar nu de groep zich als politieke partij uit, moet ik ze verlaten. Ik wens mij niet politiek uit te drukken door lid te blijven."





Maar er klinkt ook forsere kritiek: "Lijsttrekker Naranjo Decamps heeft de volgers van die groep bewust in het zak gezet. De groep is in het leven geroepen door zijn werknemer bij Habicom, Kurt Van Camp. Hij zou pas na een half jaar benaderd zijn door mortsel-anders om de politieke weg in te slaan, maar dat is flauwekul. De groep is van bij de start opgericht met politieke doeleinden, dat is zo doorzichtig. Ik hoop dat alle volgers dat beseffen."





Geen opgezet spel

Kurt Van Camp, die de Facebookgroep oprichtte in augustus om een positieve stem te laten klinken in Mortsel, blijft volhouden dat het geen opgezet spel was. "Degene die moord en brand schreeuwen, hebben zelf een politieke achtergrond", stelt Kurt. "Ze hebben er alle baat bij om Mortsel Leeft! te destabiliseren en zien het succes van de groep als een gemiste kans voor zichzelf."





Veel leden bijgekomen

"Wij trekken ons op aan het feit dat er meer positieve dan negatieve reacties zijn op de nieuwe weg die we zijn ingeslagen. Dat is ook te zien aan het aantal leden van onze groep, er is inderdaad een deel verdwenen na de bekendmaking van vorige week, maar er zijn er nog veel meer bijgekomen." (BSB)