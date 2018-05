"Ik zit nog altijd te wachten op iets groots" Op de filmset met Sir Ben Kingsley en Monica Bellucci, maar... BEN CONAERTS

26 mei 2018

02u24 2 Mortsel Zijn naam doet misschien geen belletje rinkelen, maar toch is de kans groot dat je Begir Memeti (45) al meermaals aan het werk gezien hebt. Er zijn immers maar weinig Vlaamse reeksen waarin de Mortselse acteur niét opduikt - zij het meestal in een beperkte rol. Momenteel speelt hij mee in de thriller 'The Last Game', te zien in Kinepolis. "Maar ik zit nog altijd te wachten op iets groots."

'Wolven', 'Aspe', 'Vermist', 'De Ridder', 'Vossenstreken', 'Cordon' en recent nog 'Familie' en 'Spitsbroers': het CV van Begir Memeti puilt uit. Al sinds zijn doorbraakrol als politieagent Volkan Serter in 'Deadline 14/10' timmert hij gestaag aan zijn acteercarrière. Een traject van vallen en opstaan, maar Memeti - zoon van een Italiaanse moeder en een Albanese vader - is geduldig, gedreven en optimistisch. Momenteel kan je hem zien in de bioscoopfilm 'The Last Game' en voor de thriller 'Spider in the Web' staat hij op de set met Sir Ben Kingsley en Monica Bellucci. Hoeveel Vlaamse acteurs kunnen dát zeggen?





Hoe is het om met zo'n kleppers te kunnen samenwerken?

"Fantastisch. Ik heb net twee draaidagen van de zes achter de rug. Ik vertolk een klein bijrolletje, maar ik steel met mijn ogen en leer ontzettend veel bij. Zo'n acteur als Sir Ben Kingsley, die komt naar de lezing en kent zijn tekst rats van buiten. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Op zo'n moment besef ik dat ik me nóg beter moet voorbereiden. Dus schrijf maar op: de volgende keer dat ik een grote rol mag spelen, ken ik mijn tekst op de lezing ook van buiten. (lacht)"





Momenteel ben je te zien in het Turks-Belgische misdaaddrama 'The Last Game', gebaseerd op waargebeurde feiten?

"De film gaat over de zogenaamde 'Grijze Wolven', die in de jaren 80 door de Turkse regering uitgestuurd werden om dissidenten uit te schakelen. Ik speel de bodyguard van één van zo'n dissidenten - opnieuw een klein bijrolletje, eigenlijk. Wat me vooral aansprak, was dat het om een project gaat van twee jongens die net ontslagen waren bij Ford Genk. En dat ze hun nek uitgestoken hebben om een verhaal te vertellen dat hen nauw aan het hart ligt. Ze hadden amper een budget en hebben veel van hun acteurs letterlijk van straat geplukt."





Het is intussen al van 2012 geleden dat je doorbrak met 'Deadline 14/10'. Hoe komt het volgens jou dat er op die doorbraak nog geen echt vervolg gekomen is?

"Ik heb er geen idee van. Ik weet niet waarom sommige acteurs nagenoeg alles krijgen en anderen bijna niets. Misschien heeft dat te maken met 'networking'? Misschien schept het een band als je samen afgestudeerd bent? Ik vind het wel jammer. Soms zit ik naar een tv-reeks te kijken en dan denk ik: wat die acteur doet, had ik eigenlijk ook wel gekund."





Voor een acteur heb je wel een atypisch parcours gevolgd. Zo volgde je nooit een

specifieke opleiding?

"Ik ben op mijn 15de aan de slag gegaan als hulpkok in het bekende Antwerpse restaurant Fouquets, op de Keyserlei. Dat heb ik vier jaar gedaan. Daarna heb ik anderhalf jaar voor mijn toenmalige schoonbroer in de diamantsector gewerkt in Sierra Leone. Ik ben er net voor de burgeroorlog losbrak weggetrokken. Terug thuis heb ik even voor de ingang van Studio Herman Teirlinck gestaan. Ik stond op het punt om binnen te gaan, maar ik durfde niet. Ik was te angstig en geloofde niet in mezelf. Maar ik heb geen spijt dat ik het niet gedaan heb. Ik ben geraakt waar ik wilde geraken."





Hoe ben je dan alsnog in de acteerwereld gerold?

"Mijn allereerste rol was er eentje voor een afstudeerproject van de kappersschool Denise Gresiac. Ik vond dat wel leuk en heb toen een castingbureau in de arm genomen. Op die manier heb ik een rolletje kunnen bemachtigen in 'Dirty Mind' (drama van Pieter Van Hees, met Wim Helsen in de hoofdrol, red.). Ik speelde een Albanese maffiosi die Frank Focketyn uit een auto moest duwen. Ik herinner me nog dat ik toen keitrots met mijn lief naar de cinema trok, om daar te moeten vaststellen dat ze mijn rol uit de film hadden geknipt. (lacht)"





Intussen heb je ook al enkele zijsprongetjes gemaakt?

"Klopt. Dit voorjaar heb ik mijn vuurdoop gekregen in het theater. Ik speelde mee in 'De Tribune', een toneelstuk over voetbal van Wim Peters. Het was fijn om een ander aspect van acteren te ontdekken en ik zou het zeker vaker willen doen. Muziek is mijn tweede grote passie. Samen met Nick Van den Eynde en Pascal Quatretemps vorm ik de Belgian Sound Hooligans, een new wave-band waarmee we nog voor de zomer een eerste full album willen uitbrengen en langs de festivals willen trekken. En vanaf september ga ik samen met Marco Z en Sandra Kim op tournee door Vlaanderen, met een programma rond Italiaanse liedjes."





En in afwachting hopen op een tweede 'Deadline 14/10'?

"Dat zou geweldig zijn. Maar dat het momenteel wat kalmer is, komt me eerlijk gezegd wel goed uit. Mijn vriendin en ik hebben samen een dochter van achttien maanden. Ik ben heel blij dat ik er voor haar kan zijn en dat ik op de rustigere dagen wat met haar kan gaan wandelen in het Middelheimpark."