"Ik neem het allerlaatste, vergeten doosje" 06 april 2018

Wie niet onmiddellijk stond te popelen om een herdenkingsdoosje af te halen is Ignace Vernieuwe, die 18 jaar Mortsels gemeenteraadlid was voor CD&V en zich vandaag vooral met kunst bezighoudt. Het herdenkingsmonument aan de Sint-Vincentiusschool is van zijn hand. "Ik herinner me de aanval nog alsof het gisteren was", herbeleeft Ignace. "Ik was vijf jaar en ging nog naar de kleuterklas. Omdat ik nieuwe sloefjes nodig had, was ik toevallig niet op school. Maar ik heb wel alles zien gebeuren. Op die leeftijd had ik nog geen besef van wat er zich echt afspeelde. Maar die kleuren, die geuren, die geluiden, dat draag je voor eeuwig mee."





Ignaces ouderlijk huis werd volledig platgelegd tijdens de aanval, maar hijzelf en al zijn familieleden bleven als bij wonder ongedeerd. "Daarom wacht ik op het laatste doosje", gaat Ignace verder. "Ik geef de nabestaanden eerst de kans om eentje uit te kiezen en ik neem het vergeten doosje. Dat is een zekere Jozef Senecaut (22). Hij was een Antwerpse matrijzenmaker die getroffen werd in de Erlafabriek en later overleed in het ziekenhuis. Ik zal twee weken goed zorg voor hem dragen."





Ignace heeft thuis een muur waar de scherven van de explosieven nog inzitten.





"Daarmee ga ik een klein sculptuurtje maken dat ik in Jozef zijn doosje zal achterlaten.", besluit hij. (BSB)