"Geef slachtoffers plaats in je hart" 936 INWONERS KWAMEN OM BIJ BOMBARDEMENT IN 1943 SANDER BRAL

08 maart 2018

02u36 0 Mortsel Binnenkort herdenkt de stad Mortsel het dodelijkste bombardement van de

Benelux tijdens WOII. Op 5 april 1943 lieten 936 mensen het leven tijdens een Amerikaans bombardement op de stad. 75 jaar later worden al die slachtoffers herdacht met het project 'Geef hen een plaats in je hart'. 936 Mortselaars zullen twee weken lang van elk slachtoffer een herdenkingsdoosje bijhouden om het daarna te vereeuwigen op de





begraafplaats van Mortsel-dorp.





Op 5 april is het exact 75 jaar geleden dat de geallieerden het centrum van Mortsel in de as legden met bombardementen. Het doel van de luchtaanval was de voormalige Minerva-autofabriek, waar de Duitse bezetter op dat moment oorlogsvliegtuigen herstelde. 83 bommenwerpers dropten ruim duizend bommen boven Mortsel, waarvan er slechts vier hun doelwit raakten. Alle andere projectielen maakten 936 burgerslachtoffers in Mortsel en legden vier scholen plat, 209 van de dodelijke slachtoffers waren kinderen.





Levensverhaal

Met het project 'Geef hen een plaats in je hart' worden al die slachtoffers herdacht. "De leerlingen van het GTI maken een installatie op de vernieuwde begraafplaats van Mortsel-dorp waar 936 herdenkingsdoosjes komen, één per slachtoffer", legt Greet Drooghmans uit, coördinator van het project. "Daarop staat een foto of silhouette van de overledene en binnenin zit alle info dat we over die persoon konden terugvinden. Bij sommigen is dat enkel geboorte -en sterfdatum, maar bij heel wat mensen konden we heel het levensverhaal reconstrueren dankzij familie en vrienden. 936 Mortselaars zullen zo'n doosje twee weken lang met zich meedragen en een plaats in hun hart geven. Vooraleer ze het terugbrengen, mogen ze zelf iets persoonlijks toevoegen aan het doosje. Daarna worden ze vereeuwigd in de installatie op de begraafplaats."





"We zijn al jaren bezig met deze herdenking", gaat Greet verder. "Vroeger beperkten die herdenkingen zich tot enkele ouderen die een ceremonie hielden op de begraafplaats. Maar wij vinden het belangrijk dat álle Mortselaars, ook de jeugd, besef hebben van de impact van zo'n bombardement en dat oorlog van alle tijden is. Ook vandaag nog vallen er dagelijks burgerslachtoffers. Wij willen hen helpen herinneren, ook nadat er geen ooggetuigen meer overblijven."





Familieleden

En dat werkt, want verschillende scholen en jeugdverenigingen hebben zich al geëngageerd om deel te nemen. "Op 5 april zelf is het allereerste ophaalmoment, dan verwachten we voornamelijk familieleden en kennissen van de slachtoffers en zelfs mensen die de bombardementen overleefden. Zij mogen een specifiek doosje kiezen. Er zijn nu al mensen die graag een doosje van een overleden familielid willen reserveren. Op 21 april worden de doosjes terug opgehaald om ze terug in de installatie te steken. Mensen kunnen er dan iets persoonlijks bijstoppen zoals een tekening, tekst, een stukje poëzie of helemaal niks."





Deelnemers kunnen een herdenkingsdoosje ophalen op het Stadsplein op 5 april om 15.30 uur of op 14 april tussen 10.30 uur en 12.00 uur. Het terugbrengen gebeurt op 21 april tussen 10.30 en 12.00 uur.





Verder plant de stad nog een academische zitting, tentoonstelling, misviering en zelfs een ritje op de heropgebouwde tram van het bombardement ter ere van de herdenking.





Meer info op





herdenking5april@mortsel.be