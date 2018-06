"Familie en vrienden gunnen me dit geluk" WEDUWE VAN 'MISTER HOPE' VERWACHT TWEEDE KIND KRISTOF DE CNODDER

11 juni 2018

02u40 0 Mortsel De tweede editie van Hope Benefiet na het overlijden van initiatiefnemer Rupert Suply had gisteren een bijzonder randje. Gastvrouw Bonny Van den Bergh - de weduwe van 'Mister Hope' Rupert - blijkt immers vijf maanden zwanger te zijn van haar nieuwe vriend Benoit.

Toen Bonny Van den Bergh ons gisterenmiddag in het Mortselse Fort 4 ontving tijdens een alweer druk bijgewoonde Hope Benefiet konden we niet naast haar licht bollende buikje kijken. En al snel bevestigde Bonny ons vermoeden: de 32-jarige vrouw verwacht een tweede kindje. Bijna twee jaar nadat haar man Rupert een lange strijd tegen kanker verloor, heeft Bonny opnieuw mooie vooruitzichten.





"Eind september krijgt Lewis - het zoontje dat ik twee en half jaar geleden kreeg met Rupert - een broertje", glundert Bonny. Vader van het ongeboren kind is Benoit, een vriend van Rupert met wie Bonny intussen zo'n anderhalf jaar samen is. "Binnen onze vriendenkring wordt heel positief gereageerd op de zwangerschap en eerder al op mijn relatie met Benoit. Ook de familie van Rupert is blij dat ik goed terecht ben gekomen. Benoit is heel lief, zowel voor mij als voor Lewis. De ouders van Rupert merken dat ook en zien mijn tweede zoontje nu zelfs al van een extra kleinkind. Voor mij is het een opluchting dat iedereen er zo positief tegenover staat, want zeker in het begin was het een wat verwarrende situatie."





Na een aartsmoeilijke periode heeft Bonny haar leven dus terug op de rails, al blijft Rupert natuurlijk voor altijd in haar hart. Zeker een dag als gisteren brengt veel herinneringen naar boven. "De benefiet is een erg emotioneel gebeuren voor mij. Maar wel positief emotioneel", vertelt Bonny. "Rupert was een optimistisch iemand en die instelling heb ik zo goed mogelijk overgenomen. Ik probeer dus in de eerste plaats blij terug te denken aan alle mooie momenten die Rupert en ik samen beleefden. Wat ik ook speciaal vind, is dat Rupert na zijn dood nog steeds de cement is tussen zijn vrienden en familieleden. Beste bewijs: bij de benefiet zijn we met zo'n veertig mensen samen om alles goed te doen verlopen. En Benoit is dus één van die helpers."





Vrijwilligers

Zo'n groot vrijwilligerskorps is trouwens geen overbodige luxe, want jaar na jaar groeit het evenement. Deze keer mocht Hope Benefiet vierhonderd deelnemers aan een barbecue, tweehonderd deelnemers aan een ontbijt, 27 teams voor het bijhorende volleybaltornooi en tientallen losse bezoekers begroeten. "Fort 4 is dan ook een schitterende locatie en we mochten eens te meer rekenen op stralend weer. We zijn heel tevreden over deze editie." De exacte opbrengst van het evenement raakte gisteren nog niet bekend.