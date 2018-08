"Centrale winkelas nieuw leven inblazen" ACTIE #SHOPINMORTSEL START MET POP-UP IN STATIELEI SANDER BRAL

25 augustus 2018

02u33 0 Mortsel De initiatiefnemers van het project #ShopinMortsel willen het handelscentrum van Mortsel nieuw leven inblazen. Ze zetten een pop-up store op in één van de vele leegstaande handelspanden in het stadscentrum en willen dat er een onafhankelijke stadsmanager aangesteld wordt.

Honderd actiestickers van #ShopinMortsel werden gisteren uitgedeeld aan evenveel handelaars in het Mortselse stadscentrum. Het project wordt gesteund door de onafhankelijke oppositiepartij Mortsel Leeft!, maar het partijbestuur benadrukt dat het initiatief komt van Michiel Tisson, zaakvoerder van het gelijknamige restaurant en van Danny Van Clapdurp, voormalig verzekeringsmakelaar, voorzitter van Unimo en huidig lijstduwer van Mortsel Leeft!. "Met onze actie willen we van de centrale as in de stad opnieuw een succesvol winkelcentrum maken", verduidelijkt Van Clapdurp. "De bruisende woensdagmarkt bewijst elke week, ondanks de huidige leegstand in het centrum, dat de mensen nog steeds de weg naar Mortsel vinden. Met onze actie willen we dat potentieel maximaal benutten door op een gestructureerde manier met de handelaars samen te werken."





Hoogst genoteerd op het programma van Van Clapdurp en Tisson is het aanstellen van een stadsmanager. "Dat is een politiek onafhankelijk persoon die het centraal aanspreekpunt moet zijn voor nieuwe ideeën en initiatieven", gaat Van Clapdurp verder. "Een soort tussenpersoon tussen het bestuur en de handelaar. We willen jonge starters ook stimuleren zich in Mortsel te vestigen, nauwer samen te werken met alle winkelverenigingen en in het bijzonder de Mortselaar te overtuigen om in eigen stad te kopen. In onze tijdelijke pop-up in de Statielei ontvangen wij winkeliers, ondernemers en alle Mortselaars om hun ideeën voor de heropleving van Mortsel te deponeren en samen tot initiatieven te komen."





Stickers

De honderd stickers die afgedrukt werden, zijn gisteren tijdens de actie allemaal uitgedeeld. Bij juwelier Van Rooy werd de sticker meteen op de etalage geplakt. "Onze winkel is hier al 65 jaar gevestigd", klinkt het bij Van Rooy. "In al die tijd hebben we heel wat zien veranderen. Het bruist minder in Mortsel tegenwoordig. Door de vlucht naar Antwerpen en de online verkoop stoppen veel zaken, vooral kledingwinkels verdwijnen als sneeuw voor de zon. Toch is er veel potentieel in Mortsel gezien de centrale ligging in de Antwerpse zuidrand. Wij steunen dan ook de actie #ShopinMortsel en hopen voor een levendiger handelscentrum in de toekomst."





"We gaan nu stickers laten bijmaken want we hebben nog niet elke handelaar kunnen aanspreken", besluit Van Clapdurp. "Via een positief verhaal waar iedereen zijn schouders onder zet, kunnen we ons commercieel stadscentrum opnieuw doen ontwaken." De #ShopinMortsel pop-up store is geopend op maandag tussen 19 uuren 20 uur en op woensdag tussen 18 uur en 19 uur.