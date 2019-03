“Buurt heeft nu al geen ademruimte meer”: PVDA maakt zich zorgen over herbestemming De Perenpit tot woonzone Sander Bral

20 maart 2019

15u59 1 Mortsel Oppositiepartij PVDA blijft zich zorgen maken over de herbestemming van de oude kleuterschool De Perenpit aan de Van Peborghlei. Het stadsbestuur wil van de site een woonzone met open ruimte maken. PVDA is tegen meer woningen in het volgebouwde gebied en eist via een petitie meer inspraak van buurtbewoners.

Begin deze week gaf oppositiepartij PVDA 250 handtekeningen af aan burgemeester Erik Broeckx (N-VA) voor meer inspraak over de herbestemming van De Perenpit. Afgelopen zomer verzekerde het stadsbestuur al dat de gekozen projectontwikkelaar minstens twee buurtinfomomenten moet organiseren, waarvan er bij het eerste moment nog geen vaste plannen op tafel liggen. “In het kersverse bestuursakkoord is er geen sprake meer over inspraak van buurtbewoners”, hekelt Ward Coenegrachts van PVDA.

Geen ademruimte meer

“De buurt rondom De Perenpit heeft geen ademruimte meer. Er zijn geen parkeerplaatsen meer, ruimte voor spelende kinderen of waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Eén van de directe buren wil een fietsenstalling op de site zodat hij zijn fiets veilig kan wegzetten en hij niet meer met de wagen naar het werk moet.”

“Er zijn betere bestemmingen voor de schaarse open gronden in de harten van onze wijken dan ze te verkopen en te laten volbouwen”, gaat Coenegrachts verder. “Je kan er beter plaatsen inrichten waar mensen samenkomen en ondersteund kunnen worden zoals in een wijkcentrum waar je kan ingaan tegen vereenzaming, tegen groeiende armoede en tegen een gebrek aan betaalbare gezondheidszorg. Nog belangrijker is de inspraak van de omwonenden, die er blijkbaar niet komt, want de burgemeester maakte na het indienen van onze petitie duidelijk dat het stadsbestuur wil doorgaan met de plannen om het terrein om te vormen tot woonzone.”

Cohousing

“Dat is inderdaad nog steeds de bedoeling”, bevestigt Koen Dehaen (N-VA), schepen voor Stadsprojecten. “We hebben intussen een geschikte projectontwikkelaar gevonden die zich aan onze beginvoorwaarden zal houden. Minimaal dertig percent van het gebied moet open ruimte zijn, het is de bedoeling om van De Perenpit een doorwaadbaar gebied te maken tussen de twee straten. Het overige percentage moet bestaan uit een mix van woningen met bijvoorbeeld ruimte voor cohousing. Er zijn ook voorwaarden opgelegd qua opbrengst, duurzaamheid en waterhuishouding. De ontwikkelaar is nog steeds verplicht minstens twee buurtparticipatiemomenten te organiseren. Bij het eerste moment krijgen bewoners de kans zich uit te spreken over de grote lijnen van het project. Maar aan onze beginvoorwaarden kan niets meer veranderd worden.”

Op de gemeenteraad van februari plaatste raadslid Nadia Saouti van oppositiepartij Groen De Perenpit ook al op de agenda. Het ging toen niet over de uiteindelijk herbestemming maar over een tijdelijk invulling vooraleer de afbraakwerken van start gaan. Het stadsbestuur ging toen in op het voorstel van Saouti en belooft nog steeds de site tegen de zomer klaar te krijgen om open te stellen voor de buurt.

Zomerbar

“Er zijn al heel wat leuke ideeën gekomen van buurtbewoners voor de tijdelijke invulling”, zegt Saouti. “Van een zomerbar ’s avonds tot een voetbaltornooi, knutselruimte, repair-café, tai-chi lessen, buitenschoolse opvang door ouders, lokaalverhuur voor kleine feestjes, atelier, rommelmarkt, volkstuintjes, kookmomenten en ga zo maar door. En er blijven ideeën toestromen”, lacht het gemeenteraadslid.