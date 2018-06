"Blijven bewegen is de sleutel" PARKINSONPATIËNTE LYDIA WIL TABOES ROND ZIEKTE DOORBREKEN SANDER BRAL

25 juni 2018

02u33 0 Mortsel Parkinsonpatiënte Lydia Saelens (48) bracht gisteren de ziekte Parkinson onder de aandacht aan het Mortselse Fort 4 met een eigen event. "In beweging blijven is het allerbelangrijkste voor lotgenoten. Daarom stonden er op 'Moving Mortsel 4 Parkinson's' vooral sporten op het programma zoals pilates en trampolinespringen."

In samenwerking met zomerbar BAR4 en het stadsinitiatief Curieus Mortsel organiseerde Parkili vzw gisteren een bewegingsnamiddag om de ziekte van Parkinson in een ruimer daglicht te plaatsen. De 48-jarige Lydia Saelens lijdt zelf aan de bewegingsstoornis en maakt deel uit van de vzw. "Parkili is een samenvoeging van Parkinson en Kilimanjaro, de Afrikaanse berg", verduidelijkt Lydia. "De oprichter van de vzw, ook een patiënt, vroeg vorig jaar aan zijn neuroloog of hij nog in staat was om de Kilimanjaro te beklimmen. Het antwoord was positief, mits begeleiding van een verpleger en met een team. Uiteindelijk zijn we met zes duo's, telkens een patiënt en verpleger, de uitdaging aangegaan en hebben we die berg met succes getrotseerd. Onze vzw was geboren. Behalve de ziekte onder de aandacht te brengen en geld op te halen voor de behandeling ervan, is ons belangrijkste doel om patiënten uit hun kot te halen. Te veel mensen die aan Parkinson lijden, isoleren zich. Dat is nefast, want het is belangrijk voor ons om te blijven bewegen. Mijn huisarts wist me na de bergbeklimming te vertellen dat mijn symptomen zo goed als verdwenen waren. Blijven bewegen is de sleutel."





Geurverlies

En bewegen werd er gisteren gedaan onder een aangenaam zonnetje. Trampolinespringen, tai-chi, fitness, pilates, zuma. Het kwam allemaal aan bod. "We richten ons in de eerste plaats op lotgenoten, maar er passeerden ook veel mensen op ons event die niet aan de ziekte lijden", glimlacht Lydia. "Er waren ook veel jonge mensen aanwezig en ook dat is belangrijk, want een gezond leven kan de symptomen onderdrukken. Dikwijls wordt de ziekte ook pas zeer laat opgemerkt. Ik zelf bijvoorbeeld kreeg de diagnose slechts twee jaar geleden te horen. De zes jaren voordien werd er aan een burn-out gedacht. Toen de diagnose werd vastgesteld ben ik beginnen terugdenken aan alle mogelijke symptomen. Eén daarvan is geurverlies, wat ik al ondervond vanaf mijn zeventien jaar. Ik heb dus minstens 29 jaar rondgelopen met een ziekte waarvan ik niet eens wist dat ze aanwezig was. Uiteraard was het een hevige klap om te horen dat je lijdt aan een ziekte die tot dusver ongeneeslijk is. Aan de andere kant was het een hele opluchting. Voor het eerst wist ik aan welke ziekte ik leed, kon ik er over opzoeken en wisten ook de dokters hoe ze mij moesten behandelen."





De bewegingsnamiddag werd in goede banen geleid door dj Captain Thomas en bezoekers konden genieten van lekker eten en drinken en randanimatie voor kinderen. "Zelf was ik wel nog vermoeid van de 42 km wandelen tijdens de Nacht Van West-Vlaanderen in de nacht van vrijdag op zaterdag", besluit Lydia. "En de volgende uitdaging ten voordele van Parkili komt er al aan: de honderd kilometer lange Dodentocht in Bornem."





Meer info via parkili.be.