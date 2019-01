Zaakvoerster van dagbladhandel Mikado blijft niet gespaard van dieven: Fransen aan de haal met dozen roltabak Hans Verbeke

03 januari 2019

16u29 0 Moorslede Conny Nys (55), de uitbaatster van de gekende dagbladhandel Mikado in Moorslede, heeft overdag Franse dieven over de vloer gekregen. Die gingen er vandoor met zowat 200 euro aan roltabak. “De ene hield me bezig, de andere wandelde doodleuk weg met de tabak”, zegt Conny. “Ik had niks in de gaten.”

De feiten dateren al van daags voor kerstmis maar raakten nu pas bekend. Twee Fransen stapten die dag de dagbladhandel binnen aan het begin van de Roeselaarsestraat in Moorslede. “Eén van de twee kocht kraslotjes, ter waarde van enkele euro’s”, vertelt uitbaatster Conny Nys. “Hij informeerde ook naar de prijs van een doos hulzen om sigaretten in te steken. Maar de prijs was kennelijk te hoog en hij begon daarover te discussiëren. Uiteindelijk zag de man af van de aankoop en verliet hij de winkel. Pas achteraf besefte ik dat het eigenlijk alleen maar zijn bedoeling was om mij bezig te houden zodat ik de rest van de winkel niet in de gaten kon houden.” Toen een tijd nadien haar leverancier van rookwaren binnenstapte, merkte die al lachend op dat Conny plots wel veel roltabak verkocht had. “Aan mijn deur staat altijd een torentje met dozen roltabak”, legt de vrouw uit. “Die waren weg. Ik was verwonderd en dacht dat de dozen misschien in de etalage waren gevallen. Maar dat bleek niet het geval.”

Dader wandelde rustig weg met de buit

De vrouw besefte dat ze het slachtoffer was van een diefstal en dacht onmiddellijk terug aan de Fransen die bij haar langs waren geweest. “En ja hoor, toen we de beelden van de bewakingscamera bekeken, zagen we dat de tweede Fransman, die eigenlijk de hele tijd aan de deur was blijven staan, op een bepaald moment naar buiten wandelt met vier of vijf dozen roltabak. Een buurman heeft hem zelfs zien weggaan. Maar omdat de man zich niet verdacht gedroeg, dacht de buurman dat het gewoon iemand was die net een grote voorraad roltabak had ingeslagen. Dat was ook zo, alleen ‘vergat’ hij te betalen.” Dankzij de beelden van de bewakingscamera weet de politie dat de daders zich verplaatsten in een grijze Renault Clio waarvan de Franse nummerplaat het getal 92 bevat. Voor Conny, die het wat rustiger aan wil doen en daarom enkele maanden geleden haar winkel te koop zette, is de diefstal de zoveelste tegenslag. In iets meer dan 36 jaar tijd werd ze minstens tien keer het slachtoffer van dieven of inbrekers. De laatste inbraak dateert van anderhalf jaar geleden, toen gangsters er ’s nachts met voor zowat 25.000 euro aan sigaretten vandoor gingen.

Politie vraagt medewerking om verdachten te klissen

Het buurtinformatienetwerk verspreidde intussen een signalement van de twee Fransen die Conny hebben bestolen. De ene, die Conny aan de praat hield, is mager gebouwd en heeft een stoppelbaard. Op het moment van de feiten droeg hij een pet en een donkerblauwe jas. De tweede verdachte, die de roltabak pikte, is dikker dan de eerste en heeft kort, zwart haar. Hij droeg een wit hemd en een donkere jas. De verdachten rijden met een grijze Renault Clio met Franse nummerplaat. Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van de zone Arro Ieper, op het nummer 057-230 500.