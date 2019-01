Werkstraf en boete voor belaging ex LSI

15 januari 2019

14u43

Bron: LSI 0 Moorslede Een 35-jarige man uit Moorslede moet van de rechter in Kortrijk een werkstraf van 120 uur uitvoeren en een boete van achthonderd euro betalen. Voor de tweede keer in een jaar stond Frederik R. terecht voor belaging van zijn ex-vriendin.

Ondanks een verblijf in de cel, vermaningen van de onderzoeksrechter en zelfs een veroordeling op 22 maart 2017 besefte de man niet dat hij over de schreef ging. Meer zelfs: vanuit de gevangenis bleef hij brieven sturen en op de dag van zijn vrijlating trok hij weer naar de woning van zijn ex in Roeselare. Toen hij er niet binnen raakte, stampte hij de deur in. Hij belde haar tot 250 keer per dag, maakte krassen in haar voertuig, achtervolgde haar, wachtte haar op, stopte spullen in haar brievenbus, vernielde een rolluik,…

Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van dertig maanden, waarvan de helft effectief. De man vroeg de rechter nog één kans omdat er nu een regeling was over het bezoek aan hun kind en hij vast werk en een woning had. De rechter gaf hem een werkstraf, maar als hij die niet uitvoert, volgt een effectieve celstraf van 24 maanden.