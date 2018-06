Weerman geeft lezing 16 juni 2018

In het parochiaal centrum Den Ommeganck verzorgt de plaatselijke weerman Ward Bruggeman zondag vanaf 10 uur een interessante voordracht. Hij geeft deskundige uitleg over de werking van een weerstation, het voorspellen van het weer en het opwarmen van het klimaat. Ward Bruggeman (24) is elke dag bezig met het weer. Op zijn Facebookpagina en Twitter overloopt hij de weersvoorspellingen en waarschuwt de bewoners wanneer er onweer op komst is.





Tickets kosten vier euro, aperitief inbegrepen. Leden van het Davidsfonds betalen de helft. (DBEW)