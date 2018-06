Vrouw verkocht 44 keer valse concerttickets 28 juni 2018

Een vrouw van 28 uit Heule die sinds 5 december vorig jaar in de cel zit op verdenking van grootschalige oplichting, is door de raadkamer in Ieper doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Janina V. wordt ervan verdacht om via een zoekertjessite valse concerttickets te hebben verkocht. Ze zal zich moeten verantwoorden voor 44 afzonderlijke feiten van oplichting. De vrouw wordt ook misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte aangewreven. Het duurde een tijdje voor de oplichting in kaart was gebracht en het onderzoek was afgerond. Daaruit is gebleken dat Janina V. het leeuwendeel van de feiten pleegde toen ze nog in Dadizele woonde, voor ze introk bij haar vriend in Heule. De jonge vrouw blijft in de cel tot minstens de start van haar proces. Dat begint normaal gezien in juli, net voor het gerechtelijk verlof. (VHS)