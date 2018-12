VK Dadizele verhuist, maar wanneer? Uitbreiding op oude locatie niet mogelijk Erik De Block

20 december 2018

11u21 0

De ambitieuze eersteprovincialer VK Dadizele verhuist op termijn naar de buurt van het bufferbekken in de Moorsledestraat. Daar komt er ook een atletiekpiste en dat is alvast goed nieuws voor Vrienden Atletiek Dadizele en de Dadizeelse Parklopers. Dat viel woensdagavond te horen tijdens de gemeenteraad in Moorslede.

VK Dadizele heeft bij de gemeente Moorslede een aanvraag ingediend om op de huidige locatie, de Oliekotstraat, de tijdelijke plaatsing van een kleinschalige constructie van ongeveer veertig op acht meter. Daarin worden vier kleedkamers voorzien, toiletten en een kleine opslagruimte. VK Dadizele beschikt over een verouderde infrastructuur en mag van de Vlaamse overheid op dezelfde locatie geen nieuwe kleedkamers, tribune en kantine bouwen. Ruimte Vlaanderen stelt als voorwaarde voor een tijdelijke infrastructuur dat de gemeente het bewijs levert dat ze op een andere locatie aan een definitieve voetbalinfrastructuur werkt. Dat bewijs werd geleverd. De gemeente moet nu nog de bestemming van de grond veranderen naar ‘recreatie’, want het gaat om landbouwgebied.

Kunstgrasveld

Op de toekomstige locatie komen er twee voetbalterreinen. Het bufferbekken zal worden uitgebreid. De gemeenteraad keurde de startnota voor de opmaak van een ‘ruimtelijk uitvoeringsplan recreatie Dadizele’ goed. Groep a onthield zich tijdens de stemming. Rik Bekaert (Groep a) had heel wat bedenkingen. “De huidige locatie in de Oliekotstraat is landbouwgrond die al jaren in gebruik is als recreatie. Het verwondert me dat men zal verhuizen naar een andere locatie, die ook nog landbouwgrond is”, stelde hij. Hij wilde ook weten wat er zou gebeuren met het kunstgrasveld, dat er nog maar 3 jaar ligt. Op deze vraag kreeg hij niet meteen een antwoord. “We hebben alle mogelijkheden geprobeerd om de huidige locatie in de Oliekotstraat te bevestigen, maar daar mag het niet”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Pol Verhelle (Visie). “Die startnota is een lijvig document van 54 bladzijden en is verplicht. Er komt een tijdelijke constructie met kleedkamers en toiletten. Dat systeem kan na afbraak worden verplaatst naar de nieuwe locatie.” Andries Sioen (onafhankelijk) wilde weten wat men moet verstaan onder ‘tijdelijk’. “Ik kan er geen tijd op plakken”, aldus schepen Verhelle. Het kan in elk geval nog jaren duren. Opvallend: het gemeentebestuur voorziet nog 80.000 euro voor de aanleg van een tweede terrein in de Oliekotstraat, de oude locatie, vanuit de veronderstelling dat de nieuwe locatie nog enkele jaren op zich zal laten wachten. “Alle ploegen samen telt VK Dadizele 400 spelers”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie). “De club is aan het groeien en dus is er nood aan tweede veld. Voor de aanleg hiervan op de oude locatie is er een overeenkomst met de eigenaar.”