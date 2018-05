Visie stelt volledige lijst voor (en kiest kaart van de vrouwen) 16 mei 2018

In het GC De Bunder heeft meerderheidspartij Visie maandagavond haar volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld.

De lijst van de partij van burgemeester Ward Vergote telt elf vrouwelijke kandidaten en tien mannelijke kandidaten. "Zo krijgen meer vrouwen de kans op een mandaat", aldus de burgemeester.





Zoals eerder vermeld, is burgemeester Ward Vergote opnieuw lijsttrekker en schepen Pol Verhelle lijstduwer. De tweede plaats is voor nieuwkomer Evelyne Vanderplancke (35) uit Moorslede. Schepen Geert Vanthuyne staat op de derde plaats. De vierde plaats gaat naar nieuwkomer Lisa Oplinus (24) uit Dadizele, meteen ook de jongste kandidaat op de lijst. Partijvoorzitter Nessim Ben Driss bekleedt de vijfde plaats.





Visie selecteerde haar kandidaten in functie van de verhouding van het aantal inwoners in de drie deelgemeenten Moorslede, Slypskapelle en Dadizele. "Op onze lijst beschikken we over alle competenties om een hedendaagse gemeente te besturen", geeft Ward Vergote aan. "De kandidaten werden benaderd op basis van hun kwaliteiten, eerder dan op basis van hun populariteit."





Ouderdomsdeken op de lijst is Remi Grymonprez (72) uit Moorslede. Hij is in bijberoep landbouwer. Gewezen schepen Daisy Decoene (Dadizele) staat niet meer op de lijst.





