Visie stelt lijst voor met Raf Coppens 25 april 2018

Het kartel Visie koppelt de voorstelling van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen aan de verkiezingsshow van stand-upcomedian Raf Coppens. Afspraak maandagavond 14 mei om acht uur in GC De Bunder. De toegang is gratis. "Vrij gemakkelijk hebben we een sterke lijst kunnen vormen", aldus burgemeester en lijsttrekker Ward Vergote. "Na Nieuwjaar zijn we pas echt begonnen", aldus partijvoorzitter Nessim Ben Driss. "Dat we vlot kandidaten vonden, is een blijk van vertrouwen en een teken dat we goed bezig zijn." Visie is een lijst van Open Vld en onafhankelijken. N-VA behoort in deze legislatuur ook tot dat kartel, maar neemt met een eigen lijst aan de verkiezingen deel. Voor het eerst zullen er in het Lievensdorp voor de gemeenteraadsverkiezingen maar liefst vijf lijsten zijn, dat is veel voor zo'n kleine gemeente. (DBEW)