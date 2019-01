Visie heeft een nieuw bestuur Erik De Block

17 januari 2019

14u04 0 Moorslede Notarieel jurist Wim Crabbe (37) is de nieuwe partijvoorzitter van Visie. Hij woont op de Marktplaats in Moorslede en volgt bij de meerderheidspartij aannemer Dirk Vantomme op.

Architect Thomas Paret uit Dadizele fungeert als ondervoorzitter. Het secretariaat wordt verzorgd door Rebecca Delaey. Ria Doom in de penningmeester. Burgemeester Ward Vergote gaat zich ontfermen over de media en het ledenbeheer. Ook Remi Grymonprez behoort tot het nieuw bestuur en zet zich ook in voor het ledenbeheer.

Op ondervoorzitter Thomas Paret na, stonden alle bestuursleden op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.