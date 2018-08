Vierde West-Vlams Bierfestival een succes 13 augustus 2018

02u30 0 Moorslede De vierde editie van het West-Vlams Bierfestival in Slypskapelle is dankzij het mooie weer en het gevarieerde aanbod een succes geworden. "Er was meer volk dan vorig jaar", aldus Brecht Dumoulin. "Het was een komen en gaan van een duizendtal bezoekers."

Elf West-Vlaamse brouwerijen hadden elk een eigen stand waar je hun bier kon proeven. Voor de eerste keer waren de Better Beer Brewers uit Emelgem van de partij. Brouwerij Stubbe kwam ook voor het eerst en presenteerde vijf verschillende soorten tripel. Ook bekende brouwerijen tekenden present. Zoals Brouwerij Rodenbach en brouwerij De Halve Maan, met Brugse Zot op het vat. "Het was een mix van allerhande soorten brouwerijen", aldus Brecht Dumoulin van de plaatselijke brouwerij Bier en Karakter, onder meer bekend van Klets. "Enkele restaurants, zoals Mart 2 uit Moorslede en Marhaba uit Dadizele, zorgden voor een eetstand. We gaan veel breder dan enkel een bierfestival. We zorgen voor een totaalbeleving. Met eten en drinken en optredens."





Er waren ook enkele wijnen van wijngaarden in Heuvelland te proeven. En er waren optredens The Blik Dooze Band en coverband Ten Square Feet. Met ondertussen vier nieuwe bestuursleden ziet de toekomst voor het bierfestival er veelbelovend uit. Zondag vond trouwens op de hoek van de Hovingstraat en de Slypsstraat de 'Dag van Slyps' plaats. Met een aperitiefconcert, een eetfestijn, oldtimertractoren, touwtrekken en springkastelen. (DBEW)