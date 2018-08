Vierde West-Vlaams Bierfestival 11 augustus 2018

Vandaag vindt in Slypskapelle vanaf 14 uur de vierde editie van het West-Vlaams Bierfestival plaats. Het gaat om een initiatief van de plaatselijke brouwerij Bier en Karakter. Twaalf à vijftien West-Vlaamse brouwerijen zullen om te proeven een eigen stand hebben. Voor de eerste keer zijn de Better Beer Brewers uit Emelgem van de partij. Brouwerij Stubbe komt ook voor het eerst en presenteert vijf soorten tripel. Ook bekende brouwerijen tekenen present. Zoals Brouwerij Rodenbach en De Halve Maan met Brugse Zot op het vat.





Er is ook een aanbod van enkele wijnen van wijngaarden in Heuvelland. Er zijn optredens van The Blik Dooze Band (Izegem) en coverband Ten Square Feet. Zondag vindt de 'Dag van Slyps' plaats. Met een aperitiefconcert, eetfestijn, oldtimer tractoren, touwtrekken en springkastelen. (DBEW)