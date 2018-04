Verdwenen straatnaamborden worden vervangen 11 april 2018

02u51 0 Moorslede Thomas Manhout (Groep a) vroeg op de voorbije gemeenteraad om straatnaamborden te vernieuwen.

"Er zijn verscheidene borden die kapot, versleten of verdwenen zijn", liet hij weten. "De gemeente moet ook dringend werk maken van het vervangen van oude straatnaamborden door nieuwe, reflecterende exemplaren. De zichtbaarheid van de borden nu is minimaal, zeker als je rekening houdt met de gedimde en gedoofde lichten in bepaalde wijken." Verder betreurt Manhout ook dat niet alle borden van straten met een eigennaam voorzien zijn van een woordje uitleg over de persoon, hoewel dit wettelijk verplicht is. Schepen Pol Verhelle (Visie) antwoordde dat er zo'n 100 straatnaamborden moeten vervangen worden. "We deden een prijsvraag. Een nieuw straatnaambord kost 17,6 euro, BTW niet inbegrepen. We gaan beginnen met het vervangen van alle verdwenen borden." (DBEW)