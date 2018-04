Verdrinking Tristan (8): oma treft geen schuld 09 april 2018

Een grootmoeder die vorige zomer haar kleinzoon uit Passendale verloor, toen het jongetje verdronk in een zwemvijver van Nederlands vakantiepark, treft volgens het parket geen schuld. Tristan Siegmund (8) overleed in het water nadat hij van een grote glijbaan was gegleden. De oma was onwetend over het feit dat de jongen nog niet kon zwemmen. Ook de parkverantwoordelijke treft geen schuld volgens het Nederlandse parket. Tristan woonde toen met zijn moeder in Passendale. De vrouw is intussen verhuisd naar Vlaams-Brabant.





De knaap zat op school in Klavertje Vier in Moorslede, waar ze hem nog niet vergeten zijn. In de school hangt zijn foto en er wordt een herinneringsdoos bijgehouden met de bedoeling die over enkele jaren te overhandigen aan zijn gescheiden ouders. (VHS)