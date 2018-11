Vanavond Bietenkeuring 09 november 2018

02u27 1

De jaarlijkse rondgang op Sint Maarten vanavond vanaf vijf uur wordt weer gekoppeld aan de bietenkeuring. Een jury van het Davidsfonds geeft in de vrije basisschool 't Brugske punten aan de mooiste exemplaren. De winnaars krijgen een boekenpakket. Kinderen krijgen tijdens de rondgang behalve snoep op sommige plaatsen een bonnetje van een vereniging. Daar worden uit de volledige spaarkaarten per klas enkele winnaars van een prijs getrokken. Dat gaat van tickets voor een voorstelling in GC De Bunder, een zwembeurt in De Amfoor tot speelgoed. Deelnemers zijn het Davidsfonds, Chiro, JOC 't Congres, DrumSpirit, Beweging.Net, toneel Volksvermaak, naschoolse kinderopvang Pagadder, Gezinsbond, Mariënstede, 't Brugske. (DBEW)