Vanaf vandaag kerstshoppen bij Floralux 25 augustus 2018

Naar jaarlijkse traditie gaat in het tuincentrum Floralux in Dadizele in het laatste weekend van augustus het eerste deel van het kerstdorp open. Eind september zal het kerstdorp compleet zijn, maar vandaag gaat het eerste thema open. Elke weekend volgt een ander thema. "We kozen dit jaar als onderwerp voor een rondreis doorheen verscheidene landen, elk met hun eigen stijl en kleurenpalet", aldus Valerie Watteyne, verantwoordelijke van de kerstafdeling. (DBEW)