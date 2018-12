Uittredende schepen dient klacht in tegen burgemeester Erik De Block

20 december 2018

De uittredende eerste schepen Ward Gillis (PRO) heeft met een aangetekend schrijven een klacht ingediend tegen burgemeester Ward Vergote (Visie). Reden van die klacht is volgens de schepen een inbreuk op de deontologische code voor lokale mandatarissen.

De klacht werd tijdens de gemeenteraad achter gesloten deuren behandeld. Zowel de burgemeester als eerste schepen verlieten tijdens de bespreking de zitting. Het kwam tot een stemming. Tien raadsleden zijn van oordeel dat het inderdaad gaat om een inbreuk, zeven vinden van niet en twee onthielden zich.

Reden van de heisa tijdens de allerlaatste gemeenteraad van deze legislatuur is de omgevingsvergunning die de deputatie afleverde voor de uitbreiding van het afvalverwerkende bedrijf bvba Recycling-Grondwerken Deryckere-D’Hondt uit de Gentsestraat. De firma kocht de gebouwen van de gewezen meubelfabriek Verfaille en is er voor een deel al actief. Nu wil men een nieuwe loods bouwen, een betoncentrale en een breekinstallatie voor het verwerken van bouwafval.

Het schepencollege van Moorslede gaf een ongunstig advies. De provinciale omgevingsvergunningscommissie organiseerde voor alle betrokkenen conform de procedure een hoorzitting en gaf aan de deputatie een gunstig advies. Op die vergadering was burgemeester Ward Vergote (Visie) aanwezig. Nochtans werd op het schepencollege beslist dat er niemand naar die vergadering zou gaan. Bovendien schreef de burgemeester ook een brief over dat dossier. “Er is lastens de burgemeester door de gemeenteraad een blaam uitgesproken”, aldus Ward Gillis. “De beslissing is een signaal dat wat de burgemeester ondernam niet kan.”