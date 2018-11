Twee oude linden zijn definitief gered 07 november 2018

Het staat nu definitief vast dat de twee waardevolle bomen aan het begin van de Lindenweg niet worden gerooid. Aquafin voorziet in de Roeselaarsestraat rioleringswerken en had plannen om twee prachtige, oude linden die een historische waarde hebben te laten kappen.





Sherley Beernaert (onafhankelijk) kaartte dat aan tijdens de gemeenteraad in juni. "Sinds eind februari hebben we weet van de plannen om die twee bomen te rooien. We ondernamen meteen stappen", aldus schepen Ward Gillis (PRO) toen. "Op het schepencollege gaven we na inzage van de bezwaarschriften een negatief advies."





De bouwvergunning werd ondertussen toegekend door de Vlaamse overheid onder de voorwaarde dat de 2 lindebomen niet mogen worden geveld. "De bomen kunnen worden behouden door de leiding aan te leggen met een gestuurde boring", aldus de schepen. "Daarbij dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om de wortels van de bomen te beschermen."





(DBEW)