Twee dagen zomerpret bij Bardelo 23 juli 2018

02u27 0

De tweede editie van Bardelo, naast het bufferbekken in de Moorsledestraat in Dadizele, was dit keer een tweedaagse op zaterdag en zondag. Bardelo - een woordspeling op Bar de l'eau - was vorig jaar al een succes en beperkte zich toen tot één dag. Daarom werd er dit keer een dagje extra aangebreid. Bardelo zorgde voor de perfecte vakantiemodus, middenin een groene oase in het bedevaartsoord. De ingrediënten: zon, water en ijskoude koelkasten met lekkers. Er waren ook volksspelen en voor de kinderen stond er een springkasteel. Mogelijk verhuizen de organisatoren volgend jaar overigens naar een andere locatie om de inwoners te laten genieten van minder bekende plaatsen in Dadizele. (DBEW)