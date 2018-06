Tsjechisch inbrekersduo blijft in cel 09 juni 2018

Twee Tsjechen blijven in de cel. Dat besliste de raadkamer in Ieper gisteren. M.G. (43) en M.H. (30) konden zondag kort na een inbraak in een woning in Moorslede opgepakt worden. Ze gingen aan de haal met juwelen. (LSI)