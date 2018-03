Tot zondagavond stemmen voor Mariënstede 17 maart 2018

02u28 0

Directeur Lieven Detavernier van de vzw Mariënstede doet een warme oproep om te stemmen voor de Smart Belfius Awards.





Stemmen kan tot en met komende zondagavond. Mariënstede behoort tot de vijftig genomineerden en zit volgens het huidig aantal stemmen in een bikkelharde strijd tegen een grote intercommunale uit Brussel. Mariënstede is genomineerd nadat studenten van De Hoge Kouter Kortrijk een slimme en unieke kassa ontwikkelden waarmee de bewoners kunnen werken in hun winkel Château Superette.





Mariënstede is een centrum voor volwassenen met een beperking. Stemmen kan via: www.smartbelgium.belfius.be. (DBEW)