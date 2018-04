Tekenacademie in slechte toestand 10 april 2018

Fractieleider Sigrid Verhaeghe (Groep a) polste op de voorbije gemeenteraad even naar de plannen voor de Academie voor Beeldende Kunst in het begin van de Pater Lievensstraat.





"Er zijn dringend enkele ingrepen nodig om de lessen te kunnen blijven organiseren", aldus Sigrid. "Het regent er binnen. Door de slechte toestand van het gebouw neemt trouwens het leerlingenaantal af." Schepen van Onderwijs liet weten dat er al enkele werken werden uitgevoerd. "Het dak werd hersteld, er vonden schilderwerken plaats en er is een kurk-wand geplaatst", aldus Mia Wyffels (Visie). "De prijsvragen zijn lopende en dan gaan we beslissen wat er zal worden aangepakt." (DBEW)