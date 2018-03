Subsidie voor vierde fase restauratie basiliek 23 maart 2018

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) kent voor de vierde fase van de restauratie van de monumentale basiliek een subsidie goed van 1.725.925,14 euro. "Met deze premie wordt de buitenrestauratie van de basiliek afgewerkt. Onder meer houten dakconstructies en het buitenschrijnwerk worden hersteld. De leien dakbedekking gaat men vernieuwen. De buitengevels en de glasramen worden gerestaureerd", aldus minister-president Geert Bourgeois die tevens bevoegd is voor Onroerend Erfgoed.





De toekenning van een groot bedrag is alvast een grote opluchting voor de gemeente Moorslede. "De noodzakelijke renovatie kan nu van start gaan", aldus schepen Ward Gillis (PRO). "Een belangrijke investering voor Dadizele en haar toeristische uitstraling."





Naast deze Vlaamse subsidie werd in de gemeentelijke begroting voor dit jaar aan de kerkfabriek reeds een doorgeeflening voorzien van 613.000 euro. Het voorbije jaar waren er nauwe contacten tussen de kerkfabriek, pastoor André Monstrey, het gemeentebestuur, het kabinet Onroerend Erfgoed en de Vlaamse administratie. (DBEW)