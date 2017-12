Straling antenne op brandweerarsenaal "niet gevaarlijk" 02u38 0

Engie M2M laat op het dak van het brandweerarsenaal een basisstation met een antenne plaatsen. De aanvrager is een moedermaatschappij van Electrabel. Thomas Manhout (Groep a) wilde tijdens de gemeenteraad weten of de stralingen niet schadelijk zullen zijn voor de omwonenden. "Het gaat om één honderdste van de straling van een gsm-mast en dat is niet gevaarlijk voor de gezondheid", aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). "De installatie zal maar 70 centimeter hoog zijn." De aanvrager betaalt de gemeente jaarlijks een vergoeding van 750 euro. (DBEW)