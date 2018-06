STERK stelt volledige lijst voor 20 juni 2018

Ongeveer een jaar nadat de nieuwe partij STERK werd voorgesteld, maakte lijsttrekker Sherley Beernaert de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekend. Verrassend is de terugkeer in de politiek van gewezen OCMW-voorzitter Luc Deceuninck. Hij zetelde in de jaren tachtig voor Groep a als gemeenteraadslid en was van 1995 tot 2007 OCMW-voorzitter.





"Het is misschien wel voor veel mensen een verrassing dat we een volledige lijst hebben", zegt Sherley Beernaert. "We hadden zelfs een overschot aan kandidaten. We zijn goed vertegenwoordigd in de wijken."





Er staan tien vrouwen en elf mannen op de lijst. Voor zestien kandidaten zijn het de eerste stappen in de politiek. De jongste kandidate is Chiroleidster Leonie Vanpeteghem (21). Gemeenteraadslid Jürgen Deceuninck staat op de tweede plaats. Karen Bekaert uit Dadizele is derde. Ze is wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek in Oostende. Gemeenteraadslid Andries Sioen staat vierde. Met Bert Damman (Elzerijstraat) en Carine Vandeweghe (Roeselaarsestraat) staan twee nieuwe inwoners op de lijst. "Ze meldden zich spontaan aan om mee te denken over het reilen en zeilen in hun nieuwe woonplaats, wat zeer positief is", zegt Sherley. " Ik ben trots om met dit sterke team naar de kiezer te mogen trekken." De lijstduwer is de oom van Jürgen Deceuninck. "Door hem zette ik trouwens de stap in de politiek", vertelt hij. (DBEW)