STERK heeft nu ook een bestuur Erik De Block

27 januari 2019

STERK werd opgericht in mei 2017 en nam voor de eerste keer met succes deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het behaalde uit het niets vijf zetels en vormt met Visie de nieuwe meerderheid in Moorslede. STERK heeft nu ook een bestuur. Gemeenteraadslid Karen Bekaert is de voorzitter. Ze woont in de Kleppestraat in Dadizele, is getrouwd met Benoît Manche en mama van drie zonen. Karen Bekaert is wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek in Oostende.

Fractieleider Andries Sioen is de persverantwoordelijke en samen met Anne Dejaegher webmaster. Romina Dupulthys verzorgt het secretariaat. Het Dagelijks Bestuur telt acht leden waaronder alle mandatarissen.