Sneeuwruimer belandt in de gracht: landbouwer snelt te hulp VHS

23 januari 2019

15u47 0

In de landelijke Scherminkelstraat in Moorslede is woensdagmorgen een sneeuwruimer in de gracht gesukkeld. Daarbij raakte niemand gewond. “Ik ruim normaal gezien altijd zelf onze straat en was dan ook verrast plots een sneeuwruimer van de gemeente te zien opduiken”, zegt bewoner Marnik Vanackere (47). De man is gemeenteraadslid en landbouwer. “De bestuurder van de sneeuwruimer moet verrast zijn geweest en dat is niet onlogisch. Onze straat is zo smal dat je echt goed met opletten om niet in de gracht te belanden. Als er dan nog eens sneeuw ligt, is het helemaal dramatisch, natuurlijk.” Vanackere probeerde met zijn tractor om de gestrande sneeuwruimer weer vlot te krijgen maar dat lukte niet. “Er kwam uiteindelijk een kraan van de gemeente aan te pas”, legt de man uit. “Toen lukte het wel.” De chauffeur van de sneeuwruimer kwam er met de schrik vanaf.