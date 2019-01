SHERLEY BEERNAERT "Voltijds schepen zijn is een voordeel" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Erik De Block

04 januari 2019

Met Visie en STERK heeft Moorslede een nieuwe coalitie. Van drie naar twee partijen deze keer. Sherley Beernaert (46, STERK) is de nieuwe eerste schepen en bevoegd voor Financiën, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Huisvesting, Energiebeleid, Bevolking en Burgerlijke Stand. "Ik zie het volledig zitten. We staan voor een nieuwe uitdaging en gaan er voor. Ik heb het voordeel dat ik me voltijds kan inzetten voor mijn schepenambt. Na zes jaar in de oppositie zit ik nu aan de andere kant."

Financiën is een belangrijke en niet te onderschatten bevoegdheid. "We gaan voor een gezond evenwicht", legt Sherley uit. "Het eerste jaar met het nieuwe schepencollege zullen we nog wat moeten aftasten. Nadien kunnen we de grote accenten leggen voor de rest van deze legislatuur. Nu zijn we met twee partijen en maakt dat het misschien wat makkelijker dan met drie."

STERK bestaat nog maar sinds mei 2017, nadat het tot een breuk kwam binnen Groep a. De partij groeide uit tot een succesverhaal en behaalde meteen vijf zetels. "Onverwacht", geeft Beernaert toe. "We staan voor open communicatie en een positieve manier van politiek voeren. Misschien hebben we onze score ook te danken aan 'het nieuwe' dat aansloeg." (DBEW)