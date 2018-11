Schepen Uyttenhove blijft niet in gemeenteraad 23 november 2018

Schepen van Jeugd, Cultuur en Toerisme Leen Uyttenhove (61, PRO) besliste om in de volgende legislatuur vanaf januari niet meer te zetelen in de gemeenteraad van Moorslede.





Volgens een bestuursakkoord met Visie werd ze in de loop van deze legislatuur vanaf begin 2016 schepen in opvolging van Daisy Decoene (Visie). PRO verhuist de komende legislatuur naar de oppositie.De eerste opvolger is normaal gezien Eric Cosyns. Maar door de invoering van een nieuwe deontologische code op zijn werk mag hij niet zetelen in de gemeenteraad. Daardoor komt Nick Vandeginste als eerstvolgende opvolger namens PRO in de gemeenteraad, naast Ward Gillis en Bart De Koning.





Nick Vandeginste (44) is postbode en stond vijfde op de lijst van PRO. Hij woont samen met Cindy Verfaillie. (DBEW)