Schepen breekt heup en dijbeen 16 mei 2018

Schepen Pol Verhelle (Visie) is een tijdlang uit circulatie. Zondag kwam hij met zijn fiets ten val en brakhij zijn heup en dijbeen. Wegens een opname in het ziekenhuis was de schepen maandagavond niet aanwezig op de voorstelling van de volledige lijst van Visie voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.





(DBEW)