Roeselaarsestraat blijft volledig afgesloten tot in oktober wegens te gevaarlijk voor de arbeiders Erik De Block

28 maart 2019

17u20 0 Moorslede Omwille van de veiligheid van de arbeiders blijft de drukke Roeselaarsestraat tijdens de wegen- en rioleringswerken volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer. Aanvankelijk zou er vanaf dit weekend op deze drukke verbindingsweg tussen Moorslede en Roeselare weer verkeer in één richting mogelijk zijn.

“Dat voerden we daar eerder al in met het gebruik van verkeerslichten, werd het zone 30 maar was het onverantwoord hoe bijster snel sommige automobilisten daar reden”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie).

De maatregel werd woensdagavond toegelicht tijdens een bewonersvergadering. De eerste fase begon op de gemeentegrens met De Ruiter en zijn er momenteel 350 meter rioleringswerken uitgevoerd. “Het gaat tamelijk snel maar we werden geconfronteerd met een aantal problemen”, aldus de burgemeester.“

“Volgens de veiligheidscoördinatoren kon de veiligheid van de arbeiders niet meer worden gegarandeerd. Goed, we hebben het geprobeerd om verkeer in één richting toe te laten maar het was niet te doen. Ik ben zelf ter plaatse geweest en sommigen kwam op de werf wel voorbij aan zeventig per uur. Neen, er is door de politie niet geflitst.”

Sedert bijna drie weken is de Roeselaarsestraat al volledig afgesloten wegens de aanleg van een doorsteek over de volledige breedte van de rijbaan. Nu wordt de planning dus gewijzigd. De eerste fase van de Roeselaarsestraat tot aan de Lolliestraat is dus volledig afgesloten tot in oktober. “Door deze maatregel zullen de werken vlugger gaan want nu moet de aannemer geen signalisatie en verkeerslichten meer plaatsen en dan weer verwijderen. We gaan ook bijkomende maatregelen nemen om het na de werken voor de fietsers veiliger te maken. Er komt tussen het fietspad en de rijbaan een opstaande rand. Eerdere maatregelen om de fietsers te beschermen waren geen meevaller.”

De werfzone bevindt zich van de Elzerijstraat tot net voorbij de gemeentegrens met De Ruiter (Roeselare) en van de rotonde tot aan de winkel Aveve. De werken worden uitgevoerd door Penninck Aannemingen uit Roeselare. Het komt tot de aanleg van een gescheiden riolering. De totale kostprijs bedraagt 4.673.390,91 euro. Daarvan is de hoofdbrok ten laste van Aquafin en Infrax. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 658.240,25 euro. Aquafin heeft het over een uitvoeringstermijn van 28 maanden.