Roeselaarsestraat blijft afgesloten tot oktober: “Automobilisten passeerden te snel voorbij werfzone, dus moesten we wel maatregelen nemen” Erik De Block

28 maart 2019

17u20 0 Moorslede Voor de veiligheid van de arbeiders is de drukke Roeselaarsestraat tijdens de wegen- en rioleringswerken afgesloten voor alle verkeer. Aanvankelijk zou er vanaf dit weekend op deze drukke verbindingsweg tussen Moorslede en Roeselare weer verkeer mogelijk zijn in één richting, maar die planning is gewijzigd.

De maatregel werd woensdagavond toegelicht tijdens een bewonersvergadering. De eerste fase van de werken begon op de gemeentegrens met De Ruiter en ondertussen is er al 350 meter riolering aangelegd. “Het gaat tamelijk snel, maar we werden geconfronteerd met een aantal problemen”, zegt de burgemeester. “Volgens de veiligheidscoördinatoren kon de veiligheid van de arbeiders niet meer gegarandeerd worden. We hebben geprobeerd om verkeer in één richting toe te laten, maar automobilisten reden nog altijd te snel. Sommige bestuurders passeerden de werf tegen zeventig kilometer per uur.”

De Roeselaarsestraat is al drie weken afgesloten. De strook tot aan de Lolliestraat - de eerste fase - blijft dicht tot oktober. “Hierdoor kunnen de werken vlotter verlopen, want nu moet de aannemer geen signalisatie en verkeerslichten meer plaatsen en weer verwijderen. Eens de werken voorbij zijn, moet de straat ook voor fietsers veiliger worden. Tussen het fietspad en de rijbaan komt er namelijk een opstaande rand.”

De totale kostprijs bedraagt 4.673.390,91 euro. Daarvan is de hoofdbrok ten laste van Aquafin en Infrax. De gemeente betaalt 658.240,25 euro. Volgens Aquafin zouden de werken 28 maanden duren.