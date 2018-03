Rallypiloten gedragen zich, fans iets minder 14 maart 2018

Eén op tien van de ruim 2.500 rallyfanaten die afgelopen weekend gecontroleerd werden terwijl ze met hun wagen van en naar de wedstrijd in Moorslede reden, hield zich niet aan de maximumsnelheid. Vijf bestuurders reden zelfs 36 kilometer per uur sneller dan toegelaten, een zogenaamde snelheidsovertreding in de vierde graad. Die kunnen leiden tot een boete van 220 tot 2750 euro, en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.





Geen enkele rallypiloot liep tegen de lamp, zij reden dus buiten het parcours niet sneller dan toegelaten. De politie schreef ook vier processen-verbaal voor sturen onder invloed van alcohol en tien pv's voor andere inbreuken, zoals het niet dragen van de gordel en ongeoorloofd gebruik van de gsm achter het stuur. 33 bestuurders kregen een verwittiging voor kleinere inbreuken. (VHS)